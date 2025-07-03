Каллас заявила о готовности ЕС к сотрудничеству с Китаем

Каллас «выразила приверженность ЕС сотрудничеству с Китаем в ответах на глобальные вызовы» и выразила поддержку «политики “одного Китая”. Она также призвала Китай “снизить дисбаланс во взаимной торговле”, отменить ограничения на экспорт в ЕС редкоземельных элементов, указала Китаю на якобы имеющие место “нарушения прав человека” и на “гибридные угрозы Европе, исходящие от КНР”.
Стороны обсудили «подготовку к саммиту лидеров ЕС и КНР в конце июля», когда Пекин и Брюссель будут отмечать 50-летие дипотношений. -0-
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