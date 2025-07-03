Захарова разнесла генсека ООН Гутерриша за превышение полномочий

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена уставом ООН. А он свои полномочия превысил и сделал какие-то заявления, которые у многих вызвали просто оторопь», — отметила дипломат.