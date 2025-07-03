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Захарова разнесла генсека ООН Гутерриша за превышение полномочий

Генсек ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, когда выступил с заявлением о необходимости ограничить право вето в Совете безопасности Организации.

Генсек ООН Антониу Гутерриш превысил свои полномочия, когда выступил с заявлением о необходимости ограничить право вето в Совете безопасности Организации. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Вынуждены констатировать, что господин Гутерриш в очередной раз вышел за пределы своих полномочий и выступил с, мягко говоря, неоднозначными политическими заявлениями, учитывая, что эта сфера определена уставом ООН. А он свои полномочия превысил и сделал какие-то заявления, которые у многих вызвали просто оторопь», — отметила дипломат.

Захарова напомнила Гутерришу, что реформированием Совбеза ООН Секретариат Организации заниматься не уполномочен. Этот вопрос решается в ходе межправительственных переговоров. По ее мнению, право вето является уникальным механизмом для предотвращения проталкивания западными странами своих решений.

Она уверена, что стоит обращать внимание не право вето, а на ту повестку Запада, которую он продвигает, не желая идти на компромиссы и пребывая «в плену иллюзии собственного доминирования и исключительности». И призвала к соблюдению принятых резолюций Совбеза ООН, которые являются обязательными для стран-участниц.

Ранее «МК» писал, что Захарова призвала руководство ООН прекратить дискредитацию России.

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