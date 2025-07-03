Пентагон: США не будут раскрывать, поставки какого оружия Киеву остановлены

Власти США не намерены разглашать, какие именно виды вооружения были исключены из поставок Украине. Об этом сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга.
Как уточняется, приостановка отдельных поставок обусловлена стремлением содействовать завершению конфликта, а также необходимостью учитывать потребности американских вооружённых сил.
Парнелл отметил, что Пентагон не планирует делиться сведениями о количестве, типах боеприпасов или сроках их отправки.
Ранее издание Politico сообщало, что США временно прекратили поставки Украине части зенитных ракет и высокоточного вооружения в связи с риском истощения собственных арсеналов.
В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что приостановка поставок американских вооружений на Украину не означает, что Вашингтон полностью останавливают военную помощь Киеву.