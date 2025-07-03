Венгрия и Словакия объединяют усилия для сохранения российских энергопоставок

Венгрия и Словакия намерены совместно противодействовать планам ЕС по ограничению поставок российских энергоносителей. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора со словацким коллегой Юраем Бланаром.
По словам Сийярто, стороны единодушно отвергают предложения Брюсселя, которые могут лишить их доступа к российским нефти и газу. Министр подчеркнул, что вопросы энергоснабжения должны решаться исходя из физических потребностей, а не политических соображений. Особое беспокойство вызывает возможный резкий рост цен на энергоносители.
«Сегодня мы с моим словацким коллегой Юраем Бланаром по телефону обсуждали план Брюсселя о лишении нас доступа к дешевым российским природному газу и нефти. Мы согласились, что не можем допустить, чтобы наше энергоснабжение было поставлено под угрозу, и не можем допустить резкого повышения цен на энергоносители в наших странах», — написал глава ведомства в соцсети.
Как отметил глава венгерского МИД, страны договорились продолжать координацию действий для защиты национальных интересов в энергетической сфере.
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