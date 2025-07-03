Венгрия и Словакия объединяют усилия для сохранения российских энергопоставок

«Сегодня мы с моим словацким коллегой Юраем Бланаром по телефону обсуждали план Брюсселя о лишении нас доступа к дешевым российским природному газу и нефти. Мы согласились, что не можем допустить, чтобы наше энергоснабжение было поставлено под угрозу, и не можем допустить резкого повышения цен на энергоносители в наших странах», — написал глава ведомства в соцсети.