«Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа», — сказал Рэтклифф в интервью газете The New York Post.
Глава ЦРУ назвал подобные действия «самой разрушительной практикой», при которой разведка используется как политическое оружие. «Это всё равно что подливать бензин в огонь», — резюмировал он, имея в виду раскол в американском обществе из-за скандала вокруг «русского следа».
Как следует из отчёта Директората анализа ЦРУ, оценка американской разведки о якобы попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной.
Ранее Трамп высказал мнение, что нынешние конфликты могли бы быть предотвращены, если бы Россию не отстранили от участия в G8. Республиканец добавил, что инициатива исключить Москву принадлежала премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который получил поддержку от Барака Обамы.