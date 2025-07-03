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ЦРУ: Обама докладом о вмешательстве РФ в выборы хотел подставить Трампа

Действующий директор ЦРУ Джон Рэтклифф обвинил экс-президента США Барака Обаму в организации кампании по дискредитации Дональда Трампа в начале его президентского срока. По словам Рэтклиффа, Обама, бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер, экс-глава ЦРУ Джон Брэннан и директор ФБР Джеймс Коми намеренно сфабриковали доклад о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

Источник: Life.ru

«Именно Обама, Коми, Клэппер и Брэннан решили подставить Трампа», — сказал Рэтклифф в интервью газете The New York Post.

Глава ЦРУ назвал подобные действия «самой разрушительной практикой», при которой разведка используется как политическое оружие. «Это всё равно что подливать бензин в огонь», — резюмировал он, имея в виду раскол в американском обществе из-за скандала вокруг «русского следа».

Как следует из отчёта Директората анализа ЦРУ, оценка американской разведки о якобы попытки РФ вмешаться в президентские выборы 2016 года, была составлена с многочисленными процедурными нарушениями и могла быть политически мотивированной.

Ранее Трамп высказал мнение, что нынешние конфликты могли бы быть предотвращены, если бы Россию не отстранили от участия в G8. Республиканец добавил, что инициатива исключить Москву принадлежала премьер-министру Канады Джастину Трюдо, который получил поддержку от Барака Обамы.

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