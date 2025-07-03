ВСУ отправляют на Курск ядовитые дроны

Украинские националисты запускают в сторону Курской области беспилотники, которые обработаны токсичными веществами. Об этом сообщил командир взвода саперов с позывным «Эмиль», который ведет разминирование приграничья, передает РИА Новости.
«Беспилотник гасится системой РЭБ или сбивается… они специально обмазаны химическими элементами, которые поражают кожу и дыхательные пути. FPV-дроны находили», — рассказал военнослужащий.
Территорию приграничной зоны в Курской области разминируют саперы из нескольких ведомств. По словам врио губернатора Александра Хинштейна, одновременно работают специалисты Минобороны, МЧС и Росгвардии. К ним присоединились и добровольцы из отряда «Барс-Курск».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России совместно с военными обнаружили в ДНР схрон с самодельными бомбами, предназначенными для сброса с беспилотников и начиненными пластитом и боевым отравляющим веществом хлорпикрином.