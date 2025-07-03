Азербайджан выразил протест послу России из-за расследования крушения самолета

Напомним, несколько дней назад в Свердловской области были арестованы этнические азербайджанцы, граждане России, причастные к участию в ОПГ и тяжких преступлениях, совершенным в 2001, 2011 и 2010 годах. Позже стало известно, что фигуранты могут быть причастны также к массовому отравлению алкоголем в 2021 году, когда погибли 44 человека.