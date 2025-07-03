Азербайджан выразил протест послу России из-за расследования крушения самолета

Посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана в среду 2 июля. Ему была вручена нота протеста, информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Сообщается, что протест в адрес России был выражен в связи с якобы недружественными действиями в отношении Азербайджана, а также в связи с ходом расследования авиакатастрофы с самолетом Azerbaijan Airlines в районе аэропорта Актау, которая произошла в декабре 2024 года.
«2 июля посол Российской Федерации в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в МИД Азербайджана. На встрече противоположной стороне был выражен протест в связи с недружественными действиями и шагами российской стороны», — сказано в релизе.
Напомним, 25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау потерпел крушение самолет, который летел из Баку в Грозный. Из-за сильного тумана его перенаправили сначала в Махачкалу, потом в Актау. Но аварийная посадка не удалась.
Ответы на главные вопросы о крушении самолета в Актау здесь на KP.RU. Разбираем, как десяткам людей удалось выжить и с какими птицами мог столкнуться лайнер и почему выжить пассажирам помог разрыв самолета.
Накануне в Генпрокуратуре Азербайджана сообщили, что результаты более 100 экспертиз, назначенных после крушения самолета в Актау, объявят в ближайшее время.
Тем временем Министерство иностранных дел РФ призывает россиян, находящихся на территории Азербайджана, соблюдать повышенную осторожность.
Напомним, несколько дней назад в Свердловской области были арестованы этнические азербайджанцы, граждане России, причастные к участию в ОПГ и тяжких преступлениях, совершенным в 2001, 2011 и 2010 годах. Позже стало известно, что фигуранты могут быть причастны также к массовому отравлению алкоголем в 2021 году, когда погибли 44 человека.
После этого в Баку отменили визит российского вице-премьера Алексея Оверчука. Затем — и все культурные мероприятия, связанные с Россией. Также сообщалось, что в азербайджанской столице были задержаны российские журналисты.
Эксперты считают, что обострившиеся на днях политические отношения России и Азербайджана делают возможным разрыв экономических связей между странами. И больше от этого пострадает, ожидаемо, Баку. Подробности здесь на KP.RU.