В Госдепе раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп, проанализировав ситуацию вокруг конфликта на Украине, пришёл к выводу, что его урегулирование является значительно более сложной задачей, чем он предполагал ранее. Путин подчеркнул, что его коллега, стремясь найти пути решения, в полной мере осознал сложность и многоаспектность происходящих событий.