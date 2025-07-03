Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдепе раскрыли отношение Трампа к конфликту на Украине

Для президента США Дональда Трампа важнейшей задачей остаётся завершение конфликта на Украине и установление мира. Об этом рассказала пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.

Источник: Life.ru

Трамп считает, что для этого нужно сначала добиться немедленного прекращения огня, а затем начать переговоры для долгосрочного урегулирования ситуации.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путём переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — сказала она на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что американский лидер Дональд Трамп, проанализировав ситуацию вокруг конфликта на Украине, пришёл к выводу, что его урегулирование является значительно более сложной задачей, чем он предполагал ранее. Путин подчеркнул, что его коллега, стремясь найти пути решения, в полной мере осознал сложность и многоаспектность происходящих событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше