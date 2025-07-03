Под Харьковом поэт Шевченко лишился соседа Пушкина: бюст снесли

В городке Берестин Харьковской области местные власти снесли бюст русского поэта Александра Пушкина, который был установлен рядом со скульптурой украинского лирика Тараса Шевченко. Об этом пишут СМИ Незалежной со ссылкой на главу местного горсовета Светлану Кривенко.
«В городе Берестин Харьковской области 30 июня демонтировали бюст Пушкина. Приказ о разрешении на снос памятника архитектуры местные власти ждали от министерства культуры и информационной политики Украины более полутора лет», — говорится в сообщении.
Глава городского совета заявила, что бюст не будут утилизировать, а отправят на хранение. Он, как и памятник Ленину, будет ждать своей дальнейшей судьбы. Кривенко подчеркнула, что вскоре решится вопрос об установке на месте Пушкина монумента кому-то из местных деятелей.
Ранее в Одессе произошел спор между мэром Геннадием Трухановым и военнослужащим из-за сноса памятника Пушкину. Военный назвал великого поэта адептом русского мира и спросил у чиновника, почему монумент в его честь до сих пор не был снесен. На что градоначальник ответил, что не считает Пушкина таковым.