Под Харьковом поэт Шевченко лишился соседа Пушкина: бюст снесли

Ранее в Одессе произошел спор между мэром Геннадием Трухановым и военнослужащим из-за сноса памятника Пушкину. Военный назвал великого поэта адептом русского мира и спросил у чиновника, почему монумент в его честь до сих пор не был снесен. На что градоначальник ответил, что не считает Пушкина таковым.