В Японии началась избирательная кампания перед выборами в парламент

Выборы пройдут 20 июля. Срок полномочий депутатов верхней палаты парламента составляет шесть лет, при этом выборы проходят раз в три года: на них переизбирается лишь по половине состава палаты, общая численность которой составляет 248 мест. Правящая коалиция в составе ЛДП, которую возглавляет премьер-министр Японии Сигэру Исиба, и партии «Комэйто» имеет сейчас в ней большинство (140). Однако после провального выступления на выборах в ключевую нижнюю палату парламента осенью 2024 года и крайне низких рейтингов поддержки, как самого правительства, так и правящей партии, местные аналитики склонны полагать, что Исибу ждет очередной провал. В 2024 году ЛДП под его предводительством уже потеряла большинство в нижней палате, из-за чего была вынуждена сформировать правительство меньшинства, считающееся по умолчанию неустойчивым. -0-