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В Британии парламент запретил «Русское имперское движение»

Теперь документ поступит на рассмотрение Палаты лордов.

Источник: Аргументы и факты

Парламент Великобритании принял решение включить «Русское имперское движение» в перечень запрещённых организаций.

Соответствующее голосование прошло в Палате общин, где подавляющее большинство депутатов поддержало поправку, предложенную МВД страны к Закону о борьбе с терроризмом от 2000 года — за неё высказались 385 человек, против — 26.

В тот же список попали ещё две структуры: американская неонацистская группировка Maniacs Murder Cult (MMC), причастная к подготовке атак на еврейские общины в США, а также пропалестинская организация Palestine Action, заявившая о своей ответственности за порчу 20 июня двух британских самолётов-заправщиков Voyager на авиабазе Брайз-Нортон.

Теперь документ направлен в Палату лордов. С учётом отсутствия значимого сопротивления, окончательное одобрение и вступление поправки в силу ожидается уже 9 июля. С этого момента участие в указанных организациях, посещение их мероприятий или оказание любой поддержки будет рассматриваться как уголовное преступление, наказуемое лишением свободы сроком до 14 лет.

Ранее аналогичные меры в отношении «Русского имперского движения» приняли США в 2020 году, Канада в 2021-м, а Евросоюз добавил эту структуру в санкционный список в 2022 году.

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