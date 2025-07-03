В Британии парламент запретил «Русское имперское движение»

В тот же список попали ещё две структуры: американская неонацистская группировка Maniacs Murder Cult (MMC), причастная к подготовке атак на еврейские общины в США, а также пропалестинская организация Palestine Action, заявившая о своей ответственности за порчу 20 июня двух британских самолётов-заправщиков Voyager на авиабазе Брайз-Нортон.