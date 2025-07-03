«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — пишет издание.
Politico отмечает, что в рамках этой стратегии власти некоторых европейских государств изучают варианты закупки американского оружия на средства своих военных бюджетов для передачи Украине.
Тем не менее, пока ни одна из этих стран не добилась никаких договоренностей на этот счет. Один из источников заявил изданию, что такая передача оружия требует одобрения от США, детали в настоящее время обсуждаются.
В частности, как пишет Politico, переговоры будут касаться снятия ограничений США на использование Киевом американского оружия.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.