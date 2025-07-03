Трамп отменил ряд санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций против Сирии, что позволило частично исключить из списка рестрикций ряд российских компаний. Об этом говорится в официальном документе, передает ТАСС.
Первыми официально исключили Рособоронэкспорт. Вместе с ним из списка убрали несколько российских банков.
Рособоронэкспорт уже долгие годы находится под санкциями США. Их начали вводить еще с 2006 года. Тогда российской стороне припомнили контракт на модернизацию самолетов Су-24 для иранских ВВС.
После чего были введены ограничения из-за воссоединения Крыма с Россией в 2018 году. В 2022-м под раздачу попали и руководители организации, в частности Александр Михеев.