Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отменил ряд санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций против Сирии, что позволило частично исключить из списка рестрикций ряд российских компаний.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о снятии санкций против Сирии, что позволило частично исключить из списка рестрикций ряд российских компаний. Об этом говорится в официальном документе, передает ТАСС.

Первыми официально исключили Рособоронэкспорт. Вместе с ним из списка убрали несколько российских банков.

Рособоронэкспорт уже долгие годы находится под санкциями США. Их начали вводить еще с 2006 года. Тогда российской стороне припомнили контракт на модернизацию самолетов Су-24 для иранских ВВС.

После чего были введены ограничения из-за воссоединения Крыма с Россией в 2018 году. В 2022-м под раздачу попали и руководители организации, в частности Александр Михеев.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше