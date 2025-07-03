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Пентагон: США при Байдене раздавали Украине оружие, не думая о последствиях

Как утверждается, при Байдене США «распахнули дверь» перед Киевом и предложили брать «все, что угодно».

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга заявил, что в период президентства Джо Байдена поставки вооружений и боеприпасов на Украину осуществлялись без должного учёта собственных военных резервов США.

Таким образом он прокомментировал недавнее решение Вашингтона о временном прекращении передачи Киеву некоторых категорий оружия.

В ответ на замечания журналистов о том, что прежняя администрация фактически открыла Украине доступ ко всему, что она могла потребовать, Парнелл выразил полное согласие, подтвердив, что именно так ситуация и выглядела.

Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга заявил, что власти США не намерены разглашать, какие именно виды вооружения были исключены из поставок Украине.

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