Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга заявил, что в период президентства Джо Байдена поставки вооружений и боеприпасов на Украину осуществлялись без должного учёта собственных военных резервов США.
Таким образом он прокомментировал недавнее решение Вашингтона о временном прекращении передачи Киеву некоторых категорий оружия.
В ответ на замечания журналистов о том, что прежняя администрация фактически открыла Украине доступ ко всему, что она могла потребовать, Парнелл выразил полное согласие, подтвердив, что именно так ситуация и выглядела.
Ранее представитель Пентагона Шон Парнелл в ходе брифинга заявил, что власти США не намерены разглашать, какие именно виды вооружения были исключены из поставок Украине.