Легойда: Лишение гражданства митрополита Онуфрия — политический акт против УПЦ

Напомним, что 2 июля Владимир Зеленский принял решение о лишении гражданства митрополита Онуфрия, сославшись на наличие у священнослужителя гражданства Российской Федерации с 2002 года и обвинив его в поддержании связей с Русской православной церковью. В УПЦ заявили, что у митрополита был только украинский паспорт, и он лишился единственного гражданства.