Согласно анализу ТАСС на основе официальных сводок Минобороны России, вооруженные силы Украины за первые шесть месяцев 2025 года понесли значительные потери в живой силе и технике.
Общее число погибших и раненых военнослужащих ВСУ превысило 265 тысяч человек, причем только в июне потери составили около 45 тысяч.
В материально-техническом плане украинская сторона лишилась 3979 единиц бронетехники, включая танки, 6727 артиллерийских орудий и минометов, а также 7866 единиц специальной автомобильной техники.
Воздушные силы потеряли 13 самолетов, тогда как система ПВО — 22 зенитных ракетных комплекса. Особенно заметными стали потери в сфере беспилотной авиации — более 27 тысяч единиц. Как следует из данных, наибольшие потери в технике пришлись на реактивные системы залпового огня — 69 боевых машин.
Ранее сообщалось, что под Харьковом снесли бюст Александру Пушкину.