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Стало известно, сколько ВСУ потеряли за первое полугодие 2025 года

Согласно анализу ТАСС на основе официальных сводок Минобороны России, вооруженные силы Украины за первые шесть месяцев 2025 года понесли значительные потери в живой силе и технике.

Согласно анализу ТАСС на основе официальных сводок Минобороны России, вооруженные силы Украины за первые шесть месяцев 2025 года понесли значительные потери в живой силе и технике.

Общее число погибших и раненых военнослужащих ВСУ превысило 265 тысяч человек, причем только в июне потери составили около 45 тысяч.

В материально-техническом плане украинская сторона лишилась 3979 единиц бронетехники, включая танки, 6727 артиллерийских орудий и минометов, а также 7866 единиц специальной автомобильной техники.

Воздушные силы потеряли 13 самолетов, тогда как система ПВО — 22 зенитных ракетных комплекса. Особенно заметными стали потери в сфере беспилотной авиации — более 27 тысяч единиц. Как следует из данных, наибольшие потери в технике пришлись на реактивные системы залпового огня — 69 боевых машин.

Ранее сообщалось, что под Харьковом снесли бюст Александру Пушкину.