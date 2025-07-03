Стало известно, сколько ВСУ потеряли за первое полугодие 2025 года

Воздушные силы потеряли 13 самолетов, тогда как система ПВО — 22 зенитных ракетных комплекса. Особенно заметными стали потери в сфере беспилотной авиации — более 27 тысяч единиц. Как следует из данных, наибольшие потери в технике пришлись на реактивные системы залпового огня — 69 боевых машин.