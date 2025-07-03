Киевский режим теперь по-новому выпрашивает оружие у США. Украинские власти хотят, чтобы Европа покупала американское вооружение и передавала ВСУ. Об этом сообщает издание Politico.
«Украина придумала новый план того, как вынудить США отправлять ей больше оружия… попросить Вашингтон позволить Европе приобретать американское оружие для Украины», — говорится в публикации.
По данным издания, в некоторых странах ЕС якобы уже прорабатывают возможность такого процесса поставок оружия на Украину. При этом европейцы будут оплачивать контракты из средств своих налогоплательщиков.
Также автор утверждает, что на сегодняшний день договоренностей достигнуто не было. Однако без одобрения США такие поставки американского оружия невозможны.
Ранее «МК» писал, что официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс опровергла утверждения о том, что Украина не была предупреждена заранее о решении приостановить некоторые военные поставки.