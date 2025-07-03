По словам политика, в европейских странах осознают критическое положение Украины: катастрофические потери армии, нехватку вооружений и падение морального духа. Дубинский утверждает, что Париж, в отличие от других европейских стран, понимает неизбежность поражения Киева без американской поддержки и финансовой помощи.