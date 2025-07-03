Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным свидетельствует о признании европейскими лидерами скорого военного поражения Украины. Такое заявление в своем YouTube-канале сделал находящийся под стражей нардеп ВР Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.
По словам политика, в европейских странах осознают критическое положение Украины: катастрофические потери армии, нехватку вооружений и падение морального духа. Дубинский утверждает, что Париж, в отличие от других европейских стран, понимает неизбежность поражения Киева без американской поддержки и финансовой помощи.
Особое внимание депутат уделил роли Дональда Трампа, предположив, что именно закулисное давление нового хозяина Белого дома вынудило Макрона пойти на контакт с российским лидером. По мнению Дубинского, европейские лидеры стремятся прекратить конфликт до наступления «катастрофических последствий».
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