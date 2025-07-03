Киевский режим будет испытывать большие проблемы на фронте после того, как США приостановили поставки своих вооружений на Украину. Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.
«Как только запас ракет будет израсходован, Россия сможет “безнаказанно” атаковать украинскую военную промышленность баллистическими ракетами», — пишет автор публикации.
Он уверен, что как только запасы снарядов для комплексов Patriot иссякнут, российские войска получат тотальное превосходство как на земле, так и в воздухе. По мнению издания, ракеты для этих систем ПРО являются для Киева критически важными.
Ранее сообщалось, что киевский режим придумал новую схему поставок оружия США. Он пытается добиться, чтобы европейцы покупали это оружие у американцев и передавали его ВСУ. Однако этот вопрос пока не согласован.