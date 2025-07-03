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США выдвинули новое предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа

Администрация США выдвинула новое предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа, предусматривающее освобождение израильских заложников в течение 60 дней.

Администрация США выдвинула новое предложение по урегулированию конфликта в секторе Газа, предусматривающее освобождение израильских заложников в течение 60 дней.

Согласно данным New York Times, план предполагает освобождение 10 живых заложников и возвращение 18 тел погибших, удерживаемых ХАМАС, в обмен на палестинских заключенных.

По информации издания, заложников предлагается выпускать группами по пять человек. Ранее Вашингтон настаивал на освобождении всех удерживаемых лиц к седьмому дню перемирия.

Как пояснили источники газеты, обновленный план призван убедить ХАМАС в возможности достижения постоянного прекращения огня после временного перемирия.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет саммит с лидерами стран Африки.

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