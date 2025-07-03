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В НАТО требуют от Вашингтона пересмотреть приостановку поставок Киеву

Один из союзников США по НАТО оказывает давление на Вашингтон с просьбой пересмотреть решение о приостановке поставок американских вооружений Украине, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Источник: Life.ru

По его словам, решение Соединённых Штатов о приостановке поставок «застало врасплох» как Киев, так и его союзников. При этом агентство отметило, что аргумент администрации Дональда Трампа об иссякающих запасах оружия вызывает сомнения у законодателей и экспертов.

Напомним, ранее стало известно, что США приостановили поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других видов вооружений на Украину. В ответ на это решение МИД Незалежной вызвало временного поверенного в делах США в Киеве.

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