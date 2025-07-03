В НАТО требуют от Вашингтона пересмотреть приостановку поставок Киеву

По его словам, решение Соединённых Штатов о приостановке поставок «застало врасплох» как Киев, так и его союзников. При этом агентство отметило, что аргумент администрации Дональда Трампа об иссякающих запасах оружия вызывает сомнения у законодателей и экспертов.