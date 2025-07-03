Bloomberg узнал реакцию НАТО на паузу в поставках оружия США Украине

1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. По их данным, решение было принято в Пентагоне в начале июня, но вступило в силу только сейчас. По информации Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда некоторые из них уже направлялись на Украину.