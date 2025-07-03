Bloomberg узнал реакцию НАТО на паузу в поставках оружия США Украине

Также решение о приостановке поставок раскритиковали американские законодатели из обеих партий. Республиканец, член палаты представителей от Пенсильвании Брайан Фитцпатрик потребовал от администрации США провести экстренный брифинг о решении отказать в «срочной военной помощи, спасающей жизни людей».
«Я понимаю, что в Индо-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке существуют угрозы, и мы должны пополнять запасы, но решение заключается в том, чтобы производить больше, а не удерживать это у Украины», — заявил сенатор-демократ Ричард Блюменталь.
1 июля Politico и NBC News сообщили, что США приостановили поставки части вооружений Украине, включая ракеты для систем ПВО Patriot. По их данным, решение было принято в Пентагоне в начале июня, но вступило в силу только сейчас. По информации Financial Times, решение о паузе в поставках вступило в силу, когда некоторые из них уже направлялись на Украину.
В Белом доме подтвердили приостановку поставок и уточнили, что решение было принято, чтобы «поставить интересы Америки на первое место после того, как Министерство обороны провело обзор военной поддержки».
Пентагон объяснил решение о паузе в поставках части вооружений Киеву «пересмотром возможностей» для того, чтобы убедиться, что «военная помощь США соответствует с нашими приоритетами в обороне». В Госдепе подчеркнули, что этот шаг не означает полной приостановки военной помощи Украине. Также в ведомстве опровергли данные о том, что Киев не знал о решении.
Украинское Минобороны заявило, что официальных уведомлений по этому поводу не поступало. МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев проясняет ситуацию в диалоге с Вашингтоном.
При этом в конце июня после встречи с Зеленским американский президент Дональд Трамп пообещал изучить возможность передачи Украине дополнительных комплексов Patriot. По его словам, их «очень трудно достать» и они также нужны США.
Москва осуждает военную помощь Киеву. «Чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение США о приостановке поставок вооружения Украине.