СМИ раскрыли, как Киев через Европу хочет обойти запрет США на закупку оружия

Напомним, ранее США приостановили поставки вооружений на Украину на фоне истощения своих запасов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту ситуацию, отметив, что уменьшение поставок оружия Киеву может привести к более быстрому завершению СВО. При этом в Госдепе подчеркнули, что речь идёт только об одном из аспектов поставок помощи Украине.