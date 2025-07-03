Президент США Дональд Трамп близок к окончательной утрате интереса Украине. На это указывает отсутствие реакции Штатов на потерю Киевом одного из месторождений лития в ДНР и его переход под контроль России, считает сотрудник вашингтонского аналитического центра Defense Priorities Дженнифер Кавано.
«Это как раз тот актив, который администрация Трампа, как казалось, хотела использовать, когда подписала в начале этого года с Украиной широко разрекламированное соглашение о природных ископаемых», — отметила она.
Кавано предположила, что киевский режим со своими хозяевами разочаруются сложившимся положением дел. Ведь надежды Незалежной на минеральную сделку были большими, так как рассчитывали на долгосрочную поддержку и защиту США. Однако сейчас становится понятно, что Украина уже не в приоритете в Америке.
Она отметила, что ресурсная сделка Вашингтона и Киева была всего лишь одной из тех сделок, которые любит заключать Трамп, а потом их не соблюдает. Кавано добавила, что киевскому режиму вскоре придется надеяться лишь на самого себя.
В Минобороны РФ 26 июня сообщили об освобождении поселка Шевченко, в котором и находится то самое месторождение лития. Отмечалось, что ВСУ яростно пытались удержать этот населенный пункт, чтобы не допустить его переход под контроль ВС РФ.