В секторе Газа за двое суток погибли более 300 человек из-за ударов Израиля

За последние двое суток в результате ударов, нанесённых израильскими военными по сектору Газа, погибло свыше 300 человек.
Об этом сообщила пресс-служба палестинской администрации, контролирующей анклав.
По её данным, за 48 часов произошло 26 атак, в ходе которых были убиты мирные жители, при этом количество раненых и пропавших без вести также исчисляется сотнями.
Ранее израильские власти сообщили о намерении нанести удары по территории Йемена в ответ на очередной ракетный обстрел, произведённый йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах».