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В секторе Газа за двое суток погибли более 300 человек из-за ударов Израиля

За последние 48 часов произошло 26 атак.

Источник: Аргументы и факты

За последние двое суток в результате ударов, нанесённых израильскими военными по сектору Газа, погибло свыше 300 человек.

Об этом сообщила пресс-служба палестинской администрации, контролирующей анклав.

По её данным, за 48 часов произошло 26 атак, в ходе которых были убиты мирные жители, при этом количество раненых и пропавших без вести также исчисляется сотнями.

Ранее израильские власти сообщили о намерении нанести удары по территории Йемена в ответ на очередной ракетный обстрел, произведённый йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах».