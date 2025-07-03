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Израиль и Россия ведут секретные переговоры по Ирану и Сирии

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Израиль и Россия установили скрытые дипломатические каналы для обсуждения урегулирования отношений еврейского государства с Ираном и Сирией.

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Израиль и Россия установили скрытые дипломатические каналы для обсуждения урегулирования отношений еврейского государства с Ираном и Сирией. Контакты высокого уровня, как утверждается, начались спустя неделю после завершения 12-дневного военного противостояния между Израилем и Ираном в июне.

По данным источника, Москва демонстрировала нейтралитет в ходе конфликта, воздержавшись от поставок вооружений Тегерану. Российская сторона выразила готовность выступить посредником между сторонами.

Параллельно Израиль продолжает консультации с США по вопросу гарантий безопасности в отношении иранской ядерной программы, которые станут темой предстоящих переговоров Нетаньяху и Трампа в Вашингтоне.

Особое внимание уделяется сирийскому направлению, где стороны обсуждают возможности политического урегулирования. Как подчеркивает Kan, эти переговоры носят конфиденциальный характер и ведутся на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что Киев придумал новую схему попрошайничества перед США.