Израиль и Россия ведут секретные переговоры по Ирану и Сирии

Согласно информации израильской государственной телерадиокомпании Kan, Израиль и Россия установили скрытые дипломатические каналы для обсуждения урегулирования отношений еврейского государства с Ираном и Сирией. Контакты высокого уровня, как утверждается, начались спустя неделю после завершения 12-дневного военного противостояния между Израилем и Ираном в июне.