Депутат Лантратова прокомментировала лишение гражданства главы УПЦ Онуфрия

По словам Лантратовой, в ситуации, когда церковь остаётся без предстоятеля и на фоне разрыва с Русской православной церковью, приходы и епархии могут быть вынуждены наладить контакт с Православной церковью Украины. Такой сценарий, по её мнению, только усилит внутренний раскол, к которому, как она утверждает, давно стремится украинская власть. Она также добавила, что подобные шаги рассматриваются как попытка борьбы не только с Россией, но и с православной верой в целом.