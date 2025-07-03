Депутат Лантратова прокомментировала лишение гражданства главы УПЦ Онуфрия

Решение о лишении украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, возглавляющего каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), расценивается как очередной этап давления на традиционные православные структуры в стране.
Об этом заявила глава комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.
Служба безопасности Украины ранее сообщила о лишении митрополита Онуфрия гражданства. По мнению Лантратовой, подобные действия используются как инструмент расправы над церковным иерархом, который отказался признавать религиозные организации, не имеющие канонического статуса. Она подчеркнула, что митрополит всегда считал своей родиной Украину, где и родился.
Парламентарий также отметила, что на представителей УПЦ оказывается серьёзное давление: возбуждаются уголовные дела, происходят аресты, избиения, а храмы захватываются сторонниками раскольнических групп. В этих условиях, считает она, можно предположить дальнейшие действия в отношении Онуфрия и понять, с какой целью начата эта кампания.
По словам Лантратовой, в ситуации, когда церковь остаётся без предстоятеля и на фоне разрыва с Русской православной церковью, приходы и епархии могут быть вынуждены наладить контакт с Православной церковью Украины. Такой сценарий, по её мнению, только усилит внутренний раскол, к которому, как она утверждает, давно стремится украинская власть. Она также добавила, что подобные шаги рассматриваются как попытка борьбы не только с Россией, но и с православной верой в целом.
Ранее стало известно, что митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий намерен защищать свои права и обжаловать указ Владимира Зеленского о лишении его гражданства.