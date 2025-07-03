Израиль нанес авиаудар по кафе в секторе Газа

При израильском авиаударе по кафе «Аль-Бака» в секторе Газа погибли от 24 до 36 палестинцев, десятки получили ранения. Как сообщает газета Guardian со ссылкой на местных медиков и официальных лиц, анализ фотографий с места происшествия указывает на использование 230-килограммовой авиабомбы MK-82.