Израиль нанес авиаудар по кафе в секторе Газа

При израильском авиаударе по кафе «Аль-Бака» в секторе Газа погибли от 24 до 36 палестинцев, десятки получили ранения. Как сообщает газета Guardian со ссылкой на местных медиков и официальных лиц, анализ фотографий с места происшествия указывает на использование 230-килограммовой авиабомбы MK-82.
Инцидент произошел на побережье анклава, точные обстоятельства удара и список жертв уточняются. Guardian отмечает, что это один из самых кровавых эпизодов в ходе последней эскалации конфликта.
«От 24 до 36 палестинцев погибли при ударе по кафе и десятки пострадали», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что Израиль и Россия ведут секретные переговоры по Ирану и Сирии.