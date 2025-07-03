Системы ПВО уничтожили более пяти дронов над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше пяти беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Воронежскую область. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, в результате инцидента в Воронеже фрагменты одного из сбитых дронов повредили кровлю частного жилого дома.
«Дежурными силами ПВО на территории ряда городов Воронежской области обнаружено и уничтожено уже более пяти беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил глава региона.
По предварительным данным, обошлось без человеческих жертв. Точные последствия происшествия уточняются. Глава региона предупредил, что угроза новых атак беспилотников на область сохраняется. Специальные службы продолжают мониторинг обстановки.
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