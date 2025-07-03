Системы ПВО уничтожили более пяти дронов над Воронежской областью

Системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили свыше пяти беспилотных летательных аппаратов, атаковавших Воронежскую область. Как сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале, в результате инцидента в Воронеже фрагменты одного из сбитых дронов повредили кровлю частного жилого дома.