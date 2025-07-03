Украинцы прячутся в подвалах под Сумами, чтобы не попасть в ТЦК

В Сумской области местные жители прятались в подвалах, особенно мужчины, чтобы не попасть в руки ТЦК для мобилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Отмечается, что сумские мужчины намеренно отказывались от принудительной эвакуации из населенных пунктов, чтобы избежать отправки на передовую. Подобное наблюдалось, в том числе, в Юнаковке, отмечает собеседник агентства.
«Есть информация, что в подвалах Юнаковки прячутся мужчины, которые таким образом попытались уклониться от службы в ТЦК. Сами украинские военнослужащие в соцсетях делились информацией про неких “гражданских бабушек”, оставшихся в прифронтовой зоне», — говорится в сообщении.
Ранее «МК» писал, что украинское командование перебрасывает крупные силы с запорожского и днепровского направлений в сторону Сумской области, пытаясь инициировать контрнаступление.