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Semafor: Трамп с 9 по 11 июля проведёт саммит с лидерами стран Африки

В саммите в Вашингтоне примут участие лидеры Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп с 9 по 11 июля проведёт в Вашингтоне саммит с главами африканских государств, сообщил портал Semafor со ссылкой на свои источники.

Это станет первой встречей политика с лидерами стран Африки с момента его возвращения в Белый дом. По информации источников, в саммите примут участие лидеры Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.

На мероприятии планируется обсудить сотрудничество США с Западной Африкой в области полезных ископаемых и тему региональной безопасности. Утверждается, что в сентябре в Нью-Йорке должен пройти саммит, который охватит большее количество африканских государств.

Напомним, в апреле 2024 года американские аналитики представили оценку, согласно которой влияние США в Африке ослабевает. Они сослались на события в Нигере и Чаде, которые разорвали соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном.

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