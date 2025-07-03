Semafor: Трамп с 9 по 11 июля проведёт саммит с лидерами стран Африки

Президент США Дональд Трамп с 9 по 11 июля проведёт в Вашингтоне саммит с главами африканских государств, сообщил портал Semafor со ссылкой на свои источники.
Это станет первой встречей политика с лидерами стран Африки с момента его возвращения в Белый дом. По информации источников, в саммите примут участие лидеры Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала.
На мероприятии планируется обсудить сотрудничество США с Западной Африкой в области полезных ископаемых и тему региональной безопасности. Утверждается, что в сентябре в Нью-Йорке должен пройти саммит, который охватит большее количество африканских государств.
Напомним, в апреле 2024 года американские аналитики представили оценку, согласно которой влияние США в Африке ослабевает. Они сослались на события в Нигере и Чаде, которые разорвали соглашения о военном сотрудничестве с Вашингтоном.