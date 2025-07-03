В Британии четверо человек обвиняются в повреждении военных самолетов

В Великобритании четверо человек официально обвинены в нанесении ущерба двум военным самолетам Voyager, принадлежащим ВВС страны. Как сообщает Sky News, инцидент произошел на авиабазе Брайз-Нортон, а сумма ущерба оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9,56 миллиона долларов).