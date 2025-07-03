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В Британии четверо человек обвиняются в повреждении военных самолетов

В Великобритании четверо человек официально обвинены в нанесении ущерба двум военным самолетам Voyager, принадлежащим ВВС страны.

В Великобритании четверо человек официально обвинены в нанесении ущерба двум военным самолетам Voyager, принадлежащим ВВС страны. Как сообщает Sky News, инцидент произошел на авиабазе Брайз-Нортон, а сумма ущерба оценивается в 7 миллионов фунтов стерлингов (около 9,56 миллиона долларов).

"Четырем людям были предъявлены обвинения после того, как двум самолетам Voyager на Брайз-Нортон был нанесен ущерб в размере 7 миллионов фунтов стерлингов, — уточнил телеканал.

Расследованием занималась антитеррористическая полиция, однако подробности дела и мотивы подозреваемых не раскрываются.

Ранее сообщалось, что протестующие в Сербии напали на полицейских.