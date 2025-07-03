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Сийярто: Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из РФ

Сийярто отметил, что вопросы энергетики не должны становиться жертвой политических или идеологических решений.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия и Словакия намерены совместными усилиями добиваться сохранения поставок российской нефти и газа.

Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что соответствующее обсуждение состоялось по телефону с его словацким коллегой Юраем Бланаром.

Стороны выразили обеспокоенность планами Евросоюза, направленными на ограничение доступа к более дешёвым российским энергоресурсам, подчеркнув, что подобные меры могут создать угрозу для стабильного энергоснабжения и привести к резкому росту цен внутри их стран.

Сийярто отметил, что вопросы энергетики имеют исключительно практическое значение и не должны становиться жертвой политических или идеологических решений. Он также добавил, что стороны договорились продолжать активный диалог с целью отстаивания своих национальных интересов в сфере энергетической безопасности.

Между тем стало известно, что стоимость газа для Евросоюза увеличилась в 2,5 раза за четыре года действия антироссийских санкций.

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