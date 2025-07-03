Сийярто: Венгрия и Словакия работают над сохранением импорта энергии из РФ

Сийярто отметил, что вопросы энергетики имеют исключительно практическое значение и не должны становиться жертвой политических или идеологических решений. Он также добавил, что стороны договорились продолжать активный диалог с целью отстаивания своих национальных интересов в сфере энергетической безопасности.