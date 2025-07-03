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Сын Трампа призвал главу ЦРУ продолжать разоблачать ложь о вмешательстве РФ в выборы

Дональд Трамп-младший публично поддержал действия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа по разоблачению фальсификаций в расследовании о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

Дональд Трамп-младший публично поддержал действия директора ЦРУ Джона Рэтклиффа по разоблачению фальсификаций в расследовании о предполагаемом российском вмешательстве в выборы 2016 года.

В своем X-аккаунте сын американского президента заявил, что даже кадровые сотрудники разведки теперь признают факт фабрикации доказательств бывшим главой ЦРУ Джоном Бреннаном и его командой.

«Даже кадровые сотрудники ЦРУ теперь признают, что Бреннан и его приближенные сфабриковали ложную “оценку разведывательного сообщества”, чтобы навредить Трампу при помощи бредовых утверждений о России», — написал Трамп-младший, призвав Рэтклиффа продолжать раскрывать правду о скандале.

Ранее сообщалось, что американские военные признали бездумные поставки оружия Киеву при Байдене.

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