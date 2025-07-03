Трамп запросил снимок КТ мозга после покушения в Пенсильвании

По информации издания, Трамп настоял на проведении обследования, объяснив врачу, что ему это необходимо. Когда специалист поинтересовалась, зачем ему нужен снимок, Трамп заявил, что хочет иметь доказательство состояния мозга. Врач отметила, что такие снимки не предоставляются, и предложила оформить письменный отчёт. Однако политик продолжал настаивать на получении именно снимка.