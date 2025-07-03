Трамп запросил снимок КТ мозга после покушения в Пенсильвании

По информации издания, Трамп настоял на проведении обследования, объяснив врачу, что ему это необходимо. Когда специалист поинтересовалась, зачем ему нужен снимок, Трамп заявил, что хочет иметь доказательство состояния мозга. Врач отметила, что такие снимки не предоставляются, и предложила оформить письменный отчёт. Однако политик продолжал настаивать на получении именно снимка.
«Это как тест на IQ. Вам говорят, что у вас хороший мозг, поэтому я просто хочу иметь это», — объяснил Трамп свою просьбу в ответ на вопросы помощников.
Ранее Life.ru писал, что Трамп поставил в Овальном кабинете Белого дома статую, посвящённую самому себе. Она изображает сцену покушения на американского лидера.