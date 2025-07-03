Жители одной из областей Украины массово продают жилье и покидают регион

По данным российских силовых структур, в городе Сумы наблюдается постепенный отток населения.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённые источники, местные жители активно продают недвижимость и переезжают в другие регионы, при этом отказываясь сдавать квартиры украинским военнослужащим.
Источник уточнил, что процесс миграции идёт медленно, но стабильно. Кроме того, по его словам, принудительная эвакуация жителей приграничных сёл Сумской области проводилась ещё во время боевых действий ВСУ в Курской области.
«Люди пытаются уехать преимущественно своими силами. В Сумах люди активно продают жилье, при этом сдавать его украинскими военнослужащим наотрез отказываются, на что ВСУшники сами жалуются в соцсетях», — сказал собеседник агентства.
Напомним, что в Сумской области местные жители прятались в подвалах, чтобы не попасть в руки ТЦК для мобилизации. Мужчины намеренно отказывались от принудительной эвакуации из населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что стало известно, сколько ВСУ потеряли за первое полугодие 2025 года.