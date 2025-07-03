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Эксперт Кавано: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине

Эксперт считает, что Украина отодвинута на периферию внешнеполитических интересов США.

Источник: Аргументы и факты

Молчание Вашингтона по поводу утраты Киевом контроля над литиевым месторождением на западе Донецкой Народной Республики, по мнению аналитика вашингтонского центра Defense Priorities Дженнифер Кавано, указывает на заметное снижение интереса администрации президента Дональда Трампа к украинской повестке.

Такое мнение она изложила в материале, опубликованном на портале Responsible Statecraft.

По её словам, речь идёт о месторождении, которое хотя и не считается крупным, всё же представляет ценность благодаря высокой концентрации и качеству руды. Ранее именно такие ресурсы предполагалось использовать в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере природных ископаемых, подписанного США и Украиной в начале года и широко освещённого в СМИ.

Тем не менее, переход объекта под контроль России не вызвал никакой публичной реакции ни от главы Белого дома, ни от его советников, что, по мнению Кавано, стало неожиданным для тех, кто связывал будущее американско-украинского сотрудничества с этим соглашением.

Эксперт считает, что отсутствие реакции со стороны Трампа — дополнительный сигнал того, насколько Украина отодвинута на периферию внешнеполитических интересов США. Она также отметила, что на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке фокус внимания Вашингтона окончательно сместился, а сам договор с Киевом оказался недостаточно продуманным и не имел устойчивых оснований для долгосрочного взаимодействия.

Кавано заключает, что в нынешних условиях Украина не может рассчитывать на прежний уровень поддержки и должна быть готова к самостоятельному отстаиванию собственных интересов.

Ранее сообщалось, что действия российских войск на территории Украины существенно снижают экономические возможности Киева в контексте потенциального сотрудничества с США.

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