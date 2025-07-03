Эксперт Кавано: Трамп почти полностью потерял интерес к Украине

По её словам, речь идёт о месторождении, которое хотя и не считается крупным, всё же представляет ценность благодаря высокой концентрации и качеству руды. Ранее именно такие ресурсы предполагалось использовать в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере природных ископаемых, подписанного США и Украиной в начале года и широко освещённого в СМИ.