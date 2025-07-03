Украинцам предлагают спастись от мобилизации интересным способом

При этом в предложении содержится информация о реальном СМИ. Предлагается даже пройти однодневный обучающий курс за некоторую плату. После чего «выпускник» получит корочку корреспондента, пресс-карту и договор о приеме на работу. За это просят всего 1,5 тысячи гривен, что в переводе на рубли составляет 3 тысячи. Эта же редакция выдает еще и травматическое оружие.