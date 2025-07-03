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Украинцам предлагают спастись от мобилизации интересным способом

На Украине появились объявления о продаже пресс-карт, которые, по словам авторов, спасут мужчин от принудительной мобилизации.

На Украине появились объявления о продаже пресс-карт, которые, по словам авторов, спасут мужчин от принудительной мобилизации. Помимо этого выдают и травматический пистолет, сообщает РИА Новости.

«Предложение о спасении» размещаются в соцсетях. Для безопасного общения с сотрудниками ТЦК необходимо всего лишь заплатить определенную сумму, чтобы получить «статус журналиста» якобы в действующем СМИ.

«Облегчает общение с сотрудниками ТЦК, упрощает проезд на блокпостах», — говорится в объявлении.

При этом в предложении содержится информация о реальном СМИ. Предлагается даже пройти однодневный обучающий курс за некоторую плату. После чего «выпускник» получит корочку корреспондента, пресс-карту и договор о приеме на работу. За это просят всего 1,5 тысячи гривен, что в переводе на рубли составляет 3 тысячи. Эта же редакция выдает еще и травматическое оружие.

В качестве дополнительных аргументов приводится тот факт, что на Украине стараются не нарушать права журналистов. Они приравнены к полицейским. При проверке информации о СМИ, которое предлагает подобные «обереги», выяснилось, что оно уже ликвидировано. А его главред фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе, за неповиновение полиции и военным.

Существует и еще одно предложение, стоимость которого по сравнению с первым в 10 раз дороже. Но курс обучения здесь от 2,5 месяца до года. На этот срок обещана отсрочка от мобилизации, а после окончания — трудоустройство. Как бонус — возможность покинуть Украину под видом заграничной командировки. Это СМИ находится на стадии ликвидации.