Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одно решение США назвали переломным моментом для Киева

Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за двух факторов: активного наступления российской армии и решения США приостановить поставки Киеву ракет Patriot.

Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за двух факторов: активного наступления российской армии и решения США приостановить поставки Киеву ракет Patriot. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Изнурительная война на Украине достигла переломного момента в своей истории. Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах», — говорится в публикации.

Автор материала отметил, что киевский режим испытывает серьезные проблемы не только с поставками вооружений, но и с острой нехваткой личного состава ВСУ. Все это негативно сказывается на положении украинских националистов на передовой.

Накануне стало известно, что США приняли решение приостановить поставки ракет Patriot и других критически важных для ВСУ боеприпасов. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Штаты намерены проверить свои запасы.

Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп близок к окончательной утрате интереса Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше