Конфликт на Украине достиг переломного момента из-за двух факторов: активного наступления российской армии и решения США приостановить поставки Киеву ракет Patriot. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Изнурительная война на Украине достигла переломного момента в своей истории. Западные покровители Украины предупреждают, что без немедленного увеличения помощи правительство в Киеве может потерпеть катастрофический крах», — говорится в публикации.
Автор материала отметил, что киевский режим испытывает серьезные проблемы не только с поставками вооружений, но и с острой нехваткой личного состава ВСУ. Все это негативно сказывается на положении украинских националистов на передовой.
Накануне стало известно, что США приняли решение приостановить поставки ракет Patriot и других критически важных для ВСУ боеприпасов. Эту информацию подтвердили в Белом доме. Штаты намерены проверить свои запасы.
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп близок к окончательной утрате интереса Украине.