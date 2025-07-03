Панкратов: звонок Макрона Путину стал черной меткой для европейских элит

«Есть версия, что Париж готовится к “размену” по иранскому вопросу: уступки Москве в обмен на гарантии безопасности для французских интересов на Ближнем Востоке или в Африке. Не исключена и попытка заранее договориться о гарантиях для себя лично и для французских элит на случай, если ситуация в Европе всё-таки выйдет из-под контроля», — предположил он.