Панкратов: звонок Макрона Путину стал черной меткой для европейских элит

Телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным стал некой черной меткой для европейских эли. Таким мнением поделился с aif.ru политолог-международник Руслан Панкратов.
«Контакт с Путиным — это попытка получить эксклюзивную информацию, попробовать договориться о неформальных “красных линиях” и, возможно, выторговать для Франции особые условия, если ситуация на фронте или в мировой экономике резко ухудшится», — отметил он.
По словам эксперта, телефонный разговор с российским президентам дает сигнал ЕС и Лондону о том, что Париж рассматривает альтернативы.
«Скорее всего, в этом действе видится некий сигнал ЕС и Лондону: Париж ищет альтернативы. В условиях, когда США демонстрируют готовность жертвовать интересами европейских союзников ради собственных целей, звонок Макрона — это некая чёрная метка для своих элит», — сказал политолог.
Панкратов отметил, что Макрон может вести переговоры о гарантиях для себя и французских элит.
«Есть версия, что Париж готовится к “размену” по иранскому вопросу: уступки Москве в обмен на гарантии безопасности для французских интересов на Ближнем Востоке или в Африке. Не исключена и попытка заранее договориться о гарантиях для себя лично и для французских элит на случай, если ситуация в Европе всё-таки выйдет из-под контроля», — предположил он.
Панкратов подчеркнул, что последующий звонок Зеленскому является не очень умной попыткой сохранить своё лицо.
«То, что Макрон сразу после разговора с Путиным позвонил Зеленскому, — это чисто тактический ход. Франция боится обвинений в предательстве Украины и стремится показать, что всё под контролем, хотя на деле Париж уже ищет пути выхода из сложившегося тупика на Донбассе, в который его завела бездумная поддержка киевского режима», — объяснил он.
По мнению Панкратова, звонок Макрона стал признанием слабости Франции, ее неспособности самостоятельно влиять на мировые процессы и попыткой вырваться из-под американского диктата хотя бы на словах.
«В Париже прекрасно понимают: без России ни один серьёзный кризис сегодня не решить, а Запад уже не воспринимает Францию как равноправного партнёра. Макрон действует из страха оказаться лишним в большой игре, а его звонок — это не жест силы, а сигнал отчаяния и попытка найти хоть какую-то опору в быстро меняющемся мире», — резюмировал политолог.
1 июля в Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и Макрона. Одной из тем беседы стала ситуация вокруг Украины.