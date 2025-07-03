США и Евросоюз переобулись на счет победы Украины

В США и европейских странах все меньше начинают верить в то, что Украина способна победить Россию. Об этом в своем телеграм-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«На Западе отказываются от поддержки так называемой украинской “теории победы”. Первым это сделал Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать войну с Россией», — отметил политик.
Пушков также считает, что вслед за президентом США и европейские лидеры начинают отказываться от победной идеи. И, по его словам, последний саммит НАТО наглядно это доказал.
Украинские хозяева сейчас все чаще дают обещания, которые выполнять не собираются, подчеркнул сенатор. Западная риторика теперь сменилась на то, чтобы не допустить «однозначной победы России».
Ранее «МК» писал, что президент США Дональд Трамп близок к окончательной утрате интереса Украине.