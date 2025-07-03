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Потери ВСУ в первой половине 2025 года превысили 265 тыс. военнослужащих

Вооружённые силы Украины понесли значительные потери в первой половине 2025 года. Согласно подсчётам ТАСС, общее число убитых и раненых украинских военнослужащих превысило 265 тысяч человек.

Источник: Life.ru

Из них 45 тысяч человек выбыли из рядов ВСУ только в июне. За предыдущие пять месяцев потери противника составили 222 тысяч военных.

Кроме того, украинская армия потеряла около четырёх тысяч единиц бронетехники. В частности, среди потерь: 13 самолётов, 22 зенитных ракетных комплекса и 69 боевых машин реактивных систем залпового огня. Также зафиксировано уничтожение 3 979 танков и других боевых машин, 6 727 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 7 866 единиц специальной военной автомобильной техники и более 27 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru писал, что элитный спецназ ВСУ несёт тяжёлые потери под Сумами. Украинское командование перебросило в регион высококвалифицированное подразделение, однако уже через неделю его пришлось выводить с фронта.