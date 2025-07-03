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СБУ объявило в бутафорский розыск еще трех известных россиян

Еще трое известных в России деятелей культуры оказались объявленными в розыск Службой безопасности Украины.

Еще трое известных в России деятелей культуры оказались объявленными в розыск Службой безопасности Украины. Список пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий, передает ТАСС.

Все трое оказались в розыске еще в прошлом году. Певцова объявили в феврале, Повалий — марте, Шахназарова — в июле. Они обвиняются в поддержке действий России и других «преступлениях».

В данном случае больше всех пострадала уроженка Украина Таисия Повалий. У нее было конфисковано имущество на территории Незалежной. Также певицу лишись государственных наград этой страны.

К 10 годам тюрьмы был приговорен Дмитрий Певцов в начале этого года. Его имущество также подлежит конфискации. Его и Повалий занесли еще и в санкционные списки.

Ранее «МК» писал, что СБУ объявила в розыск певца Григория Лепса и блогера Акима Апачева.