По его словам, европейские лидеры теперь следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины. Он подчеркнул, что итоги недавнего саммита НАТО в Гааге подтвердили: западные партнёры всё менее склонны выполнять обещания, данные Киеву.