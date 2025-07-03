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Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины

Западные страны постепенно перестают верить в победу Украины в конфликте с Россией. Первым эту тенденцию обозначил президент США Дональд Трамп, заявивший, что Киеву не следовало начинать войну. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Источник: Life.ru

По его словам, европейские лидеры теперь следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины. Он подчеркнул, что итоги недавнего саммита НАТО в Гааге подтвердили: западные партнёры всё менее склонны выполнять обещания, данные Киеву.

«Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О “победе” Украины речи вообще уже не идёт», — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Трамп, детально изучив ситуацию вокруг украинского конфликта, осознал сложность его урегулирования. Российский лидер подчеркнул, что его американский коллега теперь в полной мере понимает многогранность кризиса.

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