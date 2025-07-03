Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины

По его словам, европейские лидеры теперь следуют этой логике, отказываясь от прежних утверждений о возможной победе Украины. Он подчеркнул, что итоги недавнего саммита НАТО в Гааге подтвердили: западные партнёры всё менее склонны выполнять обещания, данные Киеву.
«Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О “победе” Украины речи вообще уже не идёт», — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Трамп, детально изучив ситуацию вокруг украинского конфликта, осознал сложность его урегулирования. Российский лидер подчеркнул, что его американский коллега теперь в полной мере понимает многогранность кризиса.