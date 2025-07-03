США смягчили экспортные ограничения в отношении КНР

Данное решение стало частью выполнения условий торгового соглашения, достигнутого на прошлой неделе. В рамках договорённостей США обязались разрешить экспорт ПО для микросхем, этана и авиационных двигателей, в то время как Китай пообещал увеличить поставки редкоземельных металлов.