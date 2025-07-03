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США смягчили экспортные ограничения в отношении КНР

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила экспортные ограничения на поставки в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем.

Администрация президента США Дональда Трампа смягчила экспортные ограничения на поставки в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, Министерство торговли США уведомило немецкую компанию Siemens AG об отмене требования получения специальных лицензий для работы с китайскими клиентами.

Данное решение стало частью выполнения условий торгового соглашения, достигнутого на прошлой неделе. В рамках договорённостей США обязались разрешить экспорт ПО для микросхем, этана и авиационных двигателей, в то время как Китай пообещал увеличить поставки редкоземельных металлов.

Напомним, что первоначальные ограничения были введены Вашингтоном в мае 2025 года в ответ на сокращение Пекином экспорта критически важных минералов. По информации агентства Bloomberg, Siemens уже восстановила полный доступ китайских клиентов к своему программному обеспечению.

Ранее президент Южной Кореи заявил о курсе на улучшение отношений с Россией и Китаем.

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