На красноярского экс-депутата Гольдмана завели новое дело

Роман Гольдман заочно арестован по обвинению в мошенничестве. Уголовное дело было заведено в ноябре 2023 года. Тогда более 100 пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива «Агро Вклад» в Красноярске обратились с жалобами на невыплаты. Позднее региональный главк МВД заявил, что одной из причин приостановки выплат стало отсутствие в регионе единственного распорядителя денежных средств Гольдмана. В декабре того же года полиция сообщала, что последним местонахождением Гольдмана значится Стамбул. В декабре 2024 года Гольдман вылетел из Стамбула в Мексику, но границу не перешел. По данным МВД, всего своих денег не досчитались почти 1,5 тысячи пайщиков. Общая сумма арестованных активов Гольдмана превышает четыре миллиарда рублей.