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США отменили часть ограничений на экспорт ПО в КНР для производства чипов

США решили отменить часть ограничений на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Источник: Life.ru

Минторг США проинформировал концерн Siemens AG, что теперь для ведения бизнеса в Китае не нужны специальные государственные лицензии. Немецкая компания восстановила доступ к своему программному обеспечению и технологиям для китайских клиентов.

В материале указано, что недавно подписанное торговое соглашение позволяет США экспортировать программное обеспечение для микросхем, а также этан и реактивные двигатели. В ответ Пекин должен увеличить поставки редкоземельных металлов в США.

Как сообщал Life.ru, в конце июня появилась информация, что власти США рассматривают возможность организации визита президента Дональда Трампа в Китай во второй половине 2025 года. Поездку могут сделать по аналогии с весенним турне Трампа по Ближнему Востоку.

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