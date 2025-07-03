Украину ждет мрачная расплата из-за ненависти Трампа к Зеленскому

Издание отмечает, что хозяин Белого дома с начала своего президентства не брал на себя обязательств по новым поставкам вооружения для Украины. А накануне стало известно, что США и вовсе приостановили отгрузку ракет для систем ПРО Patriot и других снарядов, в которых Киев остро нуждается.