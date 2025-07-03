Президент США Дональд Трамп остановил поставки критически важного для Украины вооружения из-за личной неприязни к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Такое мнение выразил британский журнал The Economist.
«Украина оказалась перед лицом мрачной расплаты: чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что хозяин Белого дома с начала своего президентства не брал на себя обязательств по новым поставкам вооружения для Украины. А накануне стало известно, что США и вовсе приостановили отгрузку ракет для систем ПРО Patriot и других снарядов, в которых Киев остро нуждается.
Такое решение, по мнению автора, могло быть принято Трампом из-за его ненависти к Зеленскому. Поэтому поддержка киевского режима со стороны Вашингтона слабеет.
Ранее западные СМИ отмечали, что американский президент и вовсе находится на грани полной потери интереса к Украине. А сенатор РФ Алексей Пушков заявил, что европейские лидеры вслед за Трампом перестают верить в победу украинских националистов над российской армией.