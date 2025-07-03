Митрополит УПЦ Онуфрий лишён украинского гражданства: последствия и реакции

Представители Украинской православной церкви заявили, что митрополит Онуфрий намерен оспаривать указ в законном порядке. Как сообщил украинскому телеканалу «Общественное» пресс-секретарь УПЦ митрополит Климент, иерарх будет добиваться восстановления своих прав как гражданина Украины. Он также подчеркнул, что глава церкви никогда не обращался за получением гражданства других стран, включая Россию, и обладает исключительно украинским паспортом. По его словам, решение вызывает серьёзные юридические сомнения.