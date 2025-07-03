Митрополит УПЦ Онуфрий лишён украинского гражданства: последствия и реакции

Владимир Зеленский утвердил указ о прекращении украинского гражданства митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия — главы канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Об этом сообщила Служба безопасности Украины. По данным СБУ, основанием для такого шага стали материалы, подготовленные ведомством.
УПЦ заявляет о намерении защищать свои права.
Представители Украинской православной церкви заявили, что митрополит Онуфрий намерен оспаривать указ в законном порядке. Как сообщил украинскому телеканалу «Общественное» пресс-секретарь УПЦ митрополит Климент, иерарх будет добиваться восстановления своих прав как гражданина Украины. Он также подчеркнул, что глава церкви никогда не обращался за получением гражданства других стран, включая Россию, и обладает исключительно украинским паспортом. По его словам, решение вызывает серьёзные юридические сомнения.
В Москве говорят о «политической расправе».
Решение украинских властей вызвало резкую критику со стороны Русской православной церкви. Глава синодального отдела Московского патриархата по связям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал произошедшее не просто юридической процедурой, а «жёстким политическим актом», направленным на оказание давления на всю паству УПЦ.
По его мнению, это часть масштабной кампании, направленной против канонического православия на Украине, сопровождающейся уголовными делами против священников, захватами храмов и физическим насилием над духовенством.
Давление на УПЦ нарастает.
Ситуацию прокомментировала и глава комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества Яна Лантратова. По её словам, действия Киева представляют собой политическую репрессию против митрополита, отказавшегося признавать неканонические религиозные организации.
Лантратова отметила, что подобные шаги могут привести к усилению кризиса внутри УПЦ. В условиях отсутствия предстоятеля и разрыва с Русской православной церковью, епархии могут быть вынуждены искать контакт с Православной церковью Украины (ПЦУ), что, по её мнению, только углубит церковный раскол в стране.
Митрополит Онуфрий на протяжении многих лет возглавлял каноническую УПЦ, сохраняя нейтралитет в условиях вооружённого конфликта и отказавшись поддерживать религиозные структуры, не признанные мировым православием. Лишение его гражданства рассматривается критиками как попытка политического давления и устранения одного из символов независимости УПЦ от государственной идеологии.