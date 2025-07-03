Politico: Киев хочет по-новому приобретать оружие США

Но несмотря на позитивное взаимодействие между Трампом и Зеленским, в последнее время не было никаких шагов по увеличению поставок американского оружия на Украину. Вопрос о них приобрел новую актуальность на этой неделе после того, как стало известно о приостановке поставок некоторых боеприпасов. Пентагон обеспокоен, что запасы оружия в США сокращаются, и приказал частично заморозить поставки на Украину.